Assisi aderisce alla “Giornata regionale della Partita Applaudita” - Tuttoggi.info

Il Comune di Assisi conferma la propria adesione alla “Giornata regionale della Partita Applaudita”, in programma il 21 e 22 febbraio, promossa da Anci Umbria insieme al Comitato Regionale Umbria FIGC – Lega Nazionale Dilettanti e all’Associazione Calcio Fair Play.

L’iniziativa, presentata ufficialmente nei giorni scorsi, coinvolgerà tutte le gare della categoria Giovanissimi B Under 14 e si propone di rafforzare il valore dello sport come strumento di inclusione, crescita educativa e promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla lealtà. Sugli spalti, il pubblico sarà chiamato a sostenere le giovani atlete e i giovani atleti esclusivamente attraverso l’applauso, quale gesto di incoraggiamento positivo.

La Giunta comunale di Assisi ha affrontato il tema nel corso dell’ultima seduta, condividendo pienamente lo spirito dell’iniziativa e ribadendo l’impegno dell’Amministrazione nella promozione dei valori del fair play e nel contrasto a ogni forma di violenza e bullismo nel contesto sportivo. “Assisi è città che da sempre fa del rispetto e del dialogo i propri tratti distintivi – dichiara il Sindaco di Assisi Valter Stoppini – Aderire alla “Partita Applaudita” significa tradurre questi principi anche nei luoghi dello sport, dove ragazze e ragazzi imparano non solo a competere, ma soprattutto a crescere insieme. L’applauso diventa così un linguaggio educativo, un segno concreto di educazione e comunità”.

Il Vicesindaco e Assessore allo Sport Veronica Cavallucci sottolinea l’importanza dell’alleanza tra istituzioni e mondo sportivo: “Lo sport giovanile rappresenta uno spazio prezioso di formazione umana e civica. Sostenere questa iniziativa significa promuovere una cultura sportiva consapevole, capace di educare al rispetto delle regole, dell’avversario e del pubblico. È un messaggio che vogliamo condividere con tutte le famiglie, le società sportive e i cittadini, affinché gli impianti sportivi siano sempre più luoghi sereni di crescita e inclusione”.