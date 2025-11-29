Assemblea generale Fillea Cgil: verso lo sciopero del 12 dicembre - Tuttoggi.info

Avrà luogo il prossimo 5 dicembre alle ore 9, all’Auditorium San Domenico di Foligno, l’Assemblea generale della Fillea Cgil regionale che riunirà quadri, delegate e delegati alla vigilia dello sciopero generale del 12 dicembre.

Un momento di confronto utile a ribadire le ragioni della mobilitazione in risposta ad una Manovra che sfugge dalle urgenze reali del Paese, aggrava le diseguaglianze e sottrae risorse fondamentali al welfare, alla casa, alla sicurezza sul lavoro e allo sviluppo.

Insufficienti gli investimenti nella sanità pubblica, nella scuola, nei servizi essenziali. Il Governo continua a ignorare completamente l’emergenza abitativa, in un momento storico in cui il diritto alla casa è una questione sociale di primaria importanza. Redditi e pensioni continuano ad essere schiacciati dall’aumento del costo della vita e dall’assenza di interventi strutturali sul mercato del lavoro.

Un contesto preoccupante, in cui la sicurezza sul lavoro resta una drammatica emergenza nazionale per la quale, nonostante lenti passi in avanti, mancano interventi strutturali in termini di controllo, prevenzione e tutela.

L’assemblea, introdotta dalla segretaria generale Fillea Cgil Umbria, Elisabetta Masciarri, sarà anche un momento di confronto sul ruolo strategico dell’edilizia per l’economia nazionale relativamente a crescita, occupazione e sviluppo. Eppure, riscontriamo da parte del Governo la volontà di andare in direzione opposta a quella di una politica industriale moderna e sostenibile che destini le risorse alla qualità del costruito, all’efficientamento energetico, alla manutenzione del territorio e alla sicurezza nei cantieri.

Temi questi, sui quali interverranno lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati per condividere esperienze e riflessioni.

Le conclusioni saranno affidate al segretario generale Fillea Cgil, Antonio Di Franco.

Ufficio stampa Fillea Cgil Umbria