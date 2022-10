Aspettano il treno saltando la corda tra i binari: ragazzini messi in fuga dalla polizia

Una variante della plaking challenge segnalata dalle forze dell'ordine ad Assisi, i consigli utili

Una challenge che rischiava di diventare una tragedia, il tutto per acquistare visibilità sui social network anche a rischio di perdere la vita. In quell’orario infatti, alla stazione ferroviaria di Assisi, location della gara sventata dalla polizia di Stato di Assisi guidata dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, passano almeno un paio di treni. Quelli che i due giovani tentavano di sventare all’ultimo, nel mentre aspettandoli mentre saltavano la corda.

Sarebbe una variante della sfida della planking challenghe, sfida che deriva dal termine inglese plank, o tavola, e prevede esattamente di comportarsi come una tavola, quella che la polizia ha scongiurato potesse finire in tragedia. Nella planking challenge “canonica” i partecipanti si sdraiano rigidi a pancia in giù con le braccia distese lungo il corpo, e lo fanno nei luoghi più impensabili, come autostrade, strade, tangenziali. E binari ferroviari, visto che – segnala la Polizia – non è poi così raro trovare, nelle varie piattaforme social, video di giovanissimi incoscientemente impavidi sostare sulle vie ferrate delle reti ferroviarie piuttosto che immortalarsi poco prima del passaggio di un treno per poi spostarsi il più tardi possibile e quindi schivare l’impatto un istante prima.