Asm, trovato il partner industriale: ora al vaglio del Comune di Terni

L'azienda: "L’operatore selezionato soddisfa tutti i criteri quantitativi e qualitativi imposti dalla procedura e ha dato prova di rispettare le intenzioni di ASM e del Comune di Terni"

Individuato il nuovo partner industriale di Asm, ma ora è tutto in mano al Comune di Terni.

E’ infatti la stessa azienda municipalizzata a rendere noto che “in questi giorni si è conclusa la prima parte della procedura di evidenza pubblica indetta da ASM Terni S.p.A. lo scorso 7 maggio 2021 per l’individuazione di un partner con cui realizzare un’operazione di aggregazione societaria ed industriale per il rafforzamento e l’estensione delle linee di sviluppo definite dalla stessa ASM”.

Asm, top secret il partner individuato

“Conclusa la fase interna ad ASM con il provvedimento di aggiudicazione provvisoria del RUP in favore di concorrente che – per ragioni di riservatezza e perché non ancora definitivo – non è possibile divulgare, gli atti sono stati trasmessi al Comune di Terni che, in quanto socio, dovrà validare la scelta e eventualmente acconsentire alla definitiva finalizzazione dell’operazione.

“Soddisfatti tutti i criteri imposti dalla gara”

Il CDA di ASM – viene spiegato – ritiene che la procedura abbia individuato un partner industriale che possa supportare le nuove sfide che la società si è posta per divenire sempre più efficiente e intraprendente e poter competere sul mercato. L’operatore selezionato soddisfa tutti i criteri quantitativi e qualitativi imposti dalla procedura e ha dato prova di rispettare le intenzioni di ASM e del Comune di Terni, in particolare rispetto al ruolo dell’ente locale sulle scelte strategiche della società e alla conservazione di tutte le strutture, mezzi, risorse e personale già operativi.

Grazie agli asset e alla liquidità apportata dall’operatore selezionato, ASM potrà rafforzare la propria azione nei settori di riferimento e arricchire ulteriormente la propria attività con nuove iniziative imprenditoriali, costituendo un importante motore di sviluppo del territorio e dell’economia locale”.