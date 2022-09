Asili nido comunali, ultime ore per le iscrizioni

Lunedì scade il termine, come fare e i contatti per avere informazioni

Asili nido d’infanzia e servizi integrativi comunali, ultime ore per le iscrizioni. Il termine ultimo scade infatti alle ore 23.59 di lunedì 19 settembre.

Le domande di iscrizione possono essere presentate esclusivamente on line collegandosi, all’interno del sito istituzionale del Comune di Perugia (www.comune.perugia.it) sezione servizi on line- servizi per i cittadini al seguente link: http://cpg.comune.perugia.it/cpg/IscrizioniScolastiche/login.aspx