Asfalto notturno a Ponte San Giovanni, il punto sui lavori e i tempi

I lavori, che si svolgono in orario notturno per non intralciare il transito veicolare legato alle numerose attività industriali e commerciali, rientrano tra quelli appaltati di recente dal Comune di Perugia per la riqualificazione delle strade e afferenti a tre lotti.

Via Benucci rientra nel lotto 1 (che racchiude interventi per un importo complessivo di oltre 1,2 milioni), insieme a un’altra importante arteria di Ponte San Giovanni, strada dei Loggi. Nella stessa zona è in corso il rifacimento del manto bituminoso anche in via della Valtiera, con lavori effettuati di giorno per evitare la compresenza di due cantieri (l’intervento ricade nel lotto 2, insieme a quelli previsti per via Borgioni e via Gregorovius: importo complessivo di oltre 1,3 milioni).

I tempi

Entro il 20 novembre si prevede di ultimare via della Valtiera e agli inizi di dicembre via Benucci, (l’andamento dei lavori resta legato anche alle condizioni meteorologiche).

Un terzo lotto di lavori già affidati dal Comune (importo di oltre 1,4 milioni) include un tratto di via Pievaiola (zona San Sisto) e strada Perugia-Ponte Valleceppi (dal cimitero monumentale fino a Ponte Valleceppi).

“L’intervento in via Benucci ricade all’interno dell’ultimo appalto da circa 4 milioni per la ricostituzione dei corpi stradali – ricorda l’assessore ai lavori pubblici, Otello Numerini –. L’attività di riqualificazione dei piani viari procede a ritmi serrati interessando in questa fase le strade principali della nostra città. Contemporaneamente, proseguono gli interventi del cantiere comunale su altre vie del territorio. In questi giorni, infatti, si sta operando lungo la strada di Pietramelina. Si conferma, così, l’attenzione dell’amministrazione comunale anche per le zone periferiche”.