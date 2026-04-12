Ase, comunicato del Partito democratico di Spoleto - Tuttoggi.info

“In riferimento a quanto riportato dalla stampa sulla possibile criticità legata alla disponibilità di carburante per i mezzi dell’ASE, esprimiamo come Partito Democratico una forte preoccupazione per una situazione che, se confermata, potrebbe incidere direttamente sull’erogazione di servizi essenziali per la città.

Per questo motivo riteniamo necessario convocare quanto prima l’amministratore unico di ASE per comprendere con precisione lo stato reale delle forniture, le eventuali criticità in atto e le misure che si stanno predisponendo per garantire la continuità operativa dei servizi.

In un momento come questo Spoleto non può permettersi rallentamenti nelle attività fondamentali come la manutenzione del verde pubblico, la cura delle strade, la gestione dei cimiteri e degli edifici comunali. Si tratta di servizi indispensabili per il decoro urbano, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

È quindi nostro dovere acquisire elementi chiari e aggiornati sulla situazione e verificare che siano state attivate tutte le azioni necessarie per evitare disservizi.

Su un tema così delicato serve massima trasparenza e una valutazione puntuale dello stato dei fatti nell’interesse della città e della continuità dei servizi pubblici”.

Partito Democratico di Spoleto