Arte, a San Francesco l'inaugurazione Cappella San Martino dopo i lavori di restauro - Tuttoggi

Presiede e modera l’archivista Cristina Roccaforte, dell’Archivio storico del Sacro convento di San Francesco in Assisi. Alle 18 sarà infine possibile visitare la cappella di San Martino restaurata e a seguire si terrà un concerto, di canti e musiche medievali, dell’Ensemble La Douss’aura. Il restauro della Cappella di San Martino segue quello degli affreschi della cappella della Maddalena nel 2020 e quello delle quattro vele sopra la Tomba del Santo terminato nel 2021. Ora, per completare il restauro della Chiesa inferiore mancano ancora due cappelle, quella di sant’Antonio e di san Sebastiano. È invece in corso, pagato da Ferrari, il restauro della Maestà di Assisi, l’affresco di Cimabue che ritrae la Madonna col bambino in trono.