Art S.p.A. premiata a Milano tra le “50 eccellenze automotive” - Tuttoggi.info

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Art S.p.A. premiata a Milano tra le “50 eccellenze automotive”

Redazione

Art S.p.A. premiata a Milano tra le “50 eccellenze automotive”

Art S.p.A. con sede a Passignano sul Trasimeno (Perugia), è stata insignita del premio “50 Eccellenze Automotive Gazzetta Motori”
Lun, 13/04/2026 - 10:43

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Art S.p.A., azienda leader nella fornitura di sistemi di infotainment connessi e digital cockpit per vetture sportive di lusso con sede a Passignano sul Trasimeno (Perugia), è stata insignita del premio “50 Eccellenze Automotive Gazzetta Motori”. Il riconoscimento è stato conferito nel corso di una serata evento il 9 aprile presso Palazzo Mezzanotte, prestigiosa sede della Borsa di Milano.

Un appuntamento dedicato alle 50 imprese, con proprietà italiana, che si sono distinte sulla base di parametri economico-finanziari certificati nel triennio 2022-2024. Il premio rappresenta un’importante attestazione del lavoro svolto da Art nel corso degli anni, caratterizzato da una costante attenzione alla ricerca e sviluppo, all’eccellenza tecnologica e alla sostenibilità dei processi produttivi. “Questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgogliorappresenta il risultato dell’impegno quotidiano del nostro team e della visione strategica che guida l’azienda verso il futuro della mobilità” ha dichiarato Francesco Ortix, Amministratore Delegato di Art S.p.A. “In un contesto di trasformazione profonda del settore automotive, crediamo che l’innovazione tecnologica non sia solo un fattore competitivo, ma una responsabilità verso il futuro. Investiamo costantemente in soluzioni avanzate e nello sviluppo di competenze per anticipare i cambiamenti del mercato, con una visione chiara: contribuire a una mobilità sempre più sostenibile, intelligente e connessa.”

Nel corso della cerimonia di premiazione, organizzata da Gazzetta dello Sport, è stato infatti sottolineato come le aziende selezionate si siano distinte per innovazione, crescita, solidità finanziaria, export e capacità competitiva contribuendo in modo significativo alla valorizzazione del Made in Italy nel settore automotive.

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