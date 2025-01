Arsenii Moon, il vincitore del 64° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, in concerto a Solomeo - Tuttoggi.info

Sarà il giovane pianista Arsenii Moon il grande protagonista, domenica 12 gennaio alle 17.30 al teatro Cucinelli di Solomeo, del primo appuntamento del nuovo anno con la rassegna concertistica promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica e dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Vincitore assoluto nel 2023 del 64° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, Arsenii Moon si è aggiudicato in quel prestigioso contesto anche il Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria e per questo non concesso da quasi tre decenni, e il Premio del Pubblico.Domenica 12 gennaio a Solomeo Moon eseguirà la Sonata per pianoforte K. 332 di Mozart, la Sonata n. 2 di Scriabin, Cloches à travers les feuilles di Debussy, Gaspard de la nuit di Ravel, per concludere con l’Andante Spianato et Grande Polonaise brillante op. 22 di Chopin.

Nato a San Pietroburgo nel 1999, Arsenii Moon ha debuttato a soli 10 anni con un’orchestra sinfonica alla Filarmonica di San Pietroburgo, e nel 2014 ha tenuto il suo primo recital alla Mozarthaus di Vienna. In questi anni ha già vinto numerosi concorsi internazionali – tra cui il primo premio all’Horowitz Competition in Ucraina, all’Arthur Rubinstein in Memoriam Competition in Polonia e al St. Priest Competition in Francia – e si è esibito in importanti sedi in Russia, Stati Uniti ed Europa.

Luogo: Teatro Cucinelli, Via Giovine Italia, 2, CORCIANO, PERUGIA, UMBRIA