Arrone, controlli sui rifiuti indifferenziati | Spettro multe e aumento della tassa

Sono iniziati i controlli di Asm e Comune di Arrone sul corretto smaltimento dei rifiuti indifferenziati. La decisione, spiega l’amministrazione comunale, è stata assunta a seguito della constatata diminuzione della percentuale di raccolta in questo settore. “La conseguenza di questi controlli – precisa il Comune – momentaneamente sarà solo quella di non prendere il sacchetto, ma successivamente l’Asm si occuperà di fare delle sanzioni. Per questo chiediamo la massima collaborazione, poiché la situazione, se non migliorerà, porterà all’aumento della tassa”.

Sempre il Comune ricorda poi che, per chi ne avesse necessità, l’Asm mette a disposizione un ispettore ambientale che in Comune, il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 10 alle 12, può spiegare ai cittadini il corretto conferimento dei rifiuti.

