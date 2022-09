Arrivano a Todi 300mila euro dal PNRR per la digitalizzazione dell'ente - Tuttoggi

Con altri tre bandi, l’Amministrazione comunale andrà a dare risposte ad altre specifiche esigenze: 14 mila euro sono stati assegnati per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale, tramite l’acquisto e messa in funzione di servizi applicativi entro la fine del 2024; 36 mila euro potranno essere utilizzati per l’attivazione e l’implementazione dei servizi collegati all’utilizzo della piattaforma PagoPa entro la fine del prossimo anno; stessa scadenza per l’utilizzo di 12 mila euro da destinare all’attivazione per il pubblico dell’APP IO. Nel complesso il Comune di Todi riceverà, a fronte dei progetti presentati, finanziamenti per 303 mila euro, con una delle iniziative proposte, quella da 36 mila euro, che risulta approvata ma in attesa di finanziamento.

“Si tratta di una iniezione di risorse importante – viene sottolineato in una nota dal Sindaco di Todi – che permetterà alla macchina comunale di fare un deciso scatto in avanti, adeguando la rete dei servizi ad una società sempre più digitalizzata e allineando l’ente pubblico alle aspettative dei cittadini e delle aziende in termini di semplificazione del rapporto con la pubblica amministrazione”.