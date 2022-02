Arrivano 20 cestini dei rifiuti nuovi per il centro storico di Todi - Tuttoggi

Sono stati installati venti nuovi cestini porta rifiuti nel centro storico della Città di Todi, che vanno ad integrare il progetto di arredo urbano dell’acropoli.

Si tratta di contenitori in ghisa, con posacenere per le sigarette ed i mozziconi, abbelliti con il logo del Comune in rilievo.

Protagonisti della iniziativa il Servizio Nettezza Urbana ed i Servizi Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Todi che si sono adoperati per acquisire tutte le necessarie autorizzazioni e che hanno lavorato per la corretta distribuzione dei cestini.

Un grazie anche a Gesenu che ha curato l’ordine e l’installazione dei contenitori, fornendoci un ampio ed irrinunciabile supporto.