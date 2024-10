Arriva l’anestetico, riapre l’ambulatorio veterinario

Riapre l’ambulatorio veterinario della Asl a Orvieto, dopo l’arrivo dell’anestetico per gli interventi sugli animali. Da domani, martedì, i responsabili della colonia felina potranno portare nuovamente i gatti da sterilizzare nella struttura di via Bramante, dopo l’improvvisa interruzione perché il farmaco pare non fosse stato prenotato in tempo.

Una chiusura che aveva suscitato delusione e polemiche. Anche perché la struttura veterinaria di Orvieto, nel tempo, è stata al centro di polemiche e scandali, con due veterinari che in passato sono stati rinviati a giudizio.

Per ora l’arrivo dell’anestetico fa sopire, è il caso di dirlo, le polemiche.

(foto generica d’archivio)