Arriva in Umbria la Mille miglia in moto 2026: emozioni tra Trevi e Castiglione del Lago - Tuttoggi.info

 Arriva in Umbria la Mille miglia in moto 2026: emozioni tra Trevi e Castiglione del Lago
Arriva in Umbria la Mille miglia in moto 2026: emozioni tra Trevi e Castiglione del Lago

Redazione

Arriva in Umbria la Mille miglia in moto 2026: emozioni tra Trevi e Castiglione del Lago

Dom, 04/01/2026 - 16:25

Nel cuore pulsante dell’Italia si accendono i motori della Mille Miglia in Moto nei Borghi più Belli d’Italia , ma non è solo una gara: è un viaggio nell’anima di luoghi che raccontano storie di bellezza, passione e tradizione. A Trevi, tra le sue antiche pietre dorate illuminate da un cielo che abbraccia ogni emozione, il prologo prende vita. Qui ogni angolo sussurra il respiro della storia, ogni panorama è un invito a lasciarsi rapire.

Poi il silenzio si apre sulle sponde dolci del Lago Trasimeno, dove Castiglione del Lago diventa rifugio e base fissa, un’oasi di sapori autentici e tramonti che incendiano l’orizzonte. Tra le vie di questo borgo, il cuore del viaggio batte più forte: profumi di cucina umbra, la forza della natura, e la voglia di vivere ogni istante come fosse unico.

La Mille Miglia in Moto 2026 non è solo una sfida, ma un’emozione che si accende dentro, tra motori che ruggiscono e paesaggi che ti rubano il respiro. Vivi anche tu questa magia.

Un viaggio nel cuore dell’Italia

Dal 30 maggio al 7 giugno 2026, la Mille Miglia in Moto attraverserà i Borghi più Belli d’Italia, regalando emozioni uniche tra paesaggi mozzafiato e moto d’epoca. Un’avventura che vi accoglierà dal magico borgo di Trevi per raggiungere la splendida cornice di Castiglione del Lago.

Trevi: Il Prologo Magico

Il viaggio inizia da Trevi, uno dei borghi medievali più suggestivi dell’Umbria, adagiato su un colle olivato tra Foligno e Spoleto. Il 30 maggio, questo incantevole borgo sarà teatro del prologo della Mille Miglia in Moto.

Trevi custodisce testimonianze romane, come le poderose mura del I secolo a.C., e tesori artistici come la Chiesa della Madonna delle Lacrime, Villa Fabri e l’ex convento di San Francesco che ospita una pregevole raccolta d’arte.

Le stradine acciottolate, i palazzi nobiliari e le piazze caratteristiche come Piazza Mazzini creano un’atmosfera unica che avvolgerà i partecipanti in un abbraccio di storia e tradizione.

Il Lago Trasimeno: Cuore dell’Esperienza

Il percorso della Mille Miglia in Moto 2026 si snoda attorno al Lago Trasimeno, uno dei più affascinanti laghi italiani a forma naturale. Le sue acque, circondate da colline dolci e Borghi armoniosi , creano uno scenario mozzafiato per l’avventura motociclistica.

Le sponde del lago offrono panorami unici: da Tuoro, famosa per la battaglia del 1859, a Panicale con la sua terrazza naturale che domina le acque, fino a Passignano con il suo lungolago pedonale e le spiagge attrezzate.

Il lago, con le sue isole è anche un’importante riserva enogastronomica, con pesci d’acqua dolce e prodotti tipici dell’Umbria che arricchiscono la tavola locale.

Castiglione del Lago: La Base Incantata

Per tutta la durata della manifestazione, Castiglione del Lago sarà la base operativa e ricettiva. Questo borgo fortificato, costruito su un’altura che domina il Lago Trasimeno, offre una posizione strategica e panorami indimenticabili.

Il borgo medievale, con le sue mura e la Rocca di Leone, custodisce tesori artistici come gli affreschi della scuola del Pinturicchio nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

La cucina locale è un’autentica delizia: tagliatelle al cinghiale, gnocchi con sugo d’anatra, persico del lago e specialità a base di anguilla e carpa. Non mancano i prodotti tipici dell’Umbria: l’olio extravergine di oliva, i salumi e i formaggi locali.

Durante la manifestazione, sarà allestita un’area di accoglienza e un “parco chiuso” dove parcheggiare i mezzi in totale sicurezza, permettendo ai partecipanti di vivere appieno l’esperienza.

Umbria | Italia | Mondo

Arriva in Umbria la Mille miglia in moto 2026: emozioni tra Trevi e Castiglione del Lago

Ultim'ora Italia

Siria, raid congiunto di Gb e Francia contro Isis vicino Palmira

