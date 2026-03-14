Arriva a Perugia "Esperienze di Vitae del Centro Italia". Il 22 marzo grande banco d'assaggio di AIS - Tuttoggi.info

Sarà Perugia ad ospitare l’edizione 2026 del prestigioso evento “Esperienze di Vitae del Centro Italia”, organizzato da AIS Umbria – Associazione Italiana Sommelier. Domenica 22 marzo sono attesi presso l’Hotel Giò centinaia di partecipanti. L’evento riunirà le eccellenze vinicole premiate dalla Guida Vitae AIS 2026, massimo riferimento editoriale del settore vinicolo per professionisti, operatori di settore e appassionati.

Saranno quasi 400 i produttori, provenienti da sette regioni del Centro Italia: Abruzzo, Campania, Emilia, Romagna, Lazio, Marche e Umbria, pronti a raccontare, confrontarsi e a far degustare le loro migliori espressioni vinicole frutto di impegno, qualità e genialità. A queste si aggiungono due ospiti speciali dell’edizione 2026: la regione Toscana, con una masterclass realizzata in col-laborazione e con la partecipazione del Consorzio per la tutela dei vini DOC Bolgheri, e la regione Valle d’Aosta con un banco d’assaggio dedicato.

Gusti unici e tipicità attendono gli appassionati, per raccontare il meraviglioso territorio del Centro Italia, i vitigni autoctoni e internazionali insieme con i loro particolari abbinamenti. Sarà una vera ce-lebrazione dei vini delle rispettive regioni premiati nella Guida Vitae AIS 2026 con almeno 90 punti. A Perugia si potrà vivere un’esperienza che si preannuncia già straordinaria.

Il programma della giornata prevede due fasi principali:

– dalle ore 10 alle ore 13 si svolgerà la cerimonia di premiazione condotta dal giornalista RAI Gianluca Semprini, affiancato dal presidente nazionale AIS Sandro Camilli e da tutti i presidenti delle associazioni regionali coinvolte (AIS Abruzzo, AIS Campania, AIS Emilia, AIS Lazio, AIS Marche, AIS Romagna, AIS Toscana, AIS Umbria, AIS Valle d’Aosta).

– dalle ore 14 alle ore 19 sarà aperta al pubblico la grande degustazione a banco d’assaggio.

Il biglietto d’entrata permette di accedere alle sale dove si terranno i banchi d’assaggio e darà diritto a partecipare alla masterclass del Consorzio per la tutela dei vini DOC Bolgheri, previa prenotazione ed esaurimento posti disponibili, per un massimo di 50 partecipanti. Sono previsti, infine, assaggi gastronomici compresi nel ticket d’ingresso, a cura dell’Hotel Giò.

Il biglietto è disponibile in prevendita sul sito dell’evento > https://www.aisumbria.it/evento/esperienze-di-vitae-del-centro-italia-2026

Per l’edizione 2026 è indetto un premio speciale “Vinci un’Esperienza di Vitae con AIS!“. Tra tutti i biglietti acquistati in prevendita verrà effettuata un’estrazione. In palio un weekend per 2 persone presso una cantina resort in Umbria, comprensivo di soggiorno, visita in cantina e degustazione vini.

Per ulteriori informazioni: www.aisumbria.it

Luogo: Hotel Giò, Via Ruggero D’Andreotto, 19, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA