Arresto del magnate di Antognolla, drone al vaglio della polizia norvegese

Divieto di sorvolo ai russi, il magnate Yakunin fermato dalla polizia norvegese: "Drone usato solo per riprendere il paesaggio"

In questo clima da nuova Guerra fredda, ha fatto notizia a Perugia l’arresto in Norvegia del magnate russo, con passaporto britannico, Andrey Yakunin. Il patron del resort Antognolla, protagonista di altri importanti investimenti in Umbria.

Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, Yakunin è stato arrestato dalla polizia norvegese per aver utilizzato un drone. A scopo ricreativo mentre si trovava in vacanza nelle isole Svalbard, secondo quanto spiegato dai legali del magnate russo.