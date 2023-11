Arrestato l'incubo della barista di Orvieto - Tuttoggi.info

Nonostante il divieto di avvicinamento il giovane ghanese ha continuato a tormentare la barista di Orvieto: scatta l'arresto

I Carabinieri della Stazione di Orvieto hanno tratto in arresto un 20enne di origini ghanesi, colto nella flagranza della violazione della misura precautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Da tempo il giovane era diventato una sorta di incubo per la titolare ed i frequentatori di un bar del centro, dove si presentava a tutte le ore, anche in stato di alterazione, infastidendo sia l’una che gli altri. Molteplici, nelle scorse settimane, erano stati gli interventi delle Forze dell’Ordine per allontanarlo dal bar finché, dopo la denuncia sporta dalla titolare dell’esercizio, ormai esasperata, il giovane era stato colpito dal divieto di avvicinamento sia alla donna che ai luoghi da ella frequentati, tra cui appunto il locale da lei gestito. Nel pomeriggio di venerdì il ragazzo si è tuttavia presentato nuovamente sul posto ed i militari della pattuglia della locale Stazione, prontamente intervenuta, lo hanno tratto in arresto. Per lui si sono così aperte le porte della Casa Circondariale di Terni.