Arrestati fidanzati spacciatori di eroina - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio di ieri 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 stranieri – un trentunenne di nazionalità nigeriana e una trentatreenne dominicana – per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due, che vivono a Terni e sono fidanzati, sono stati fermati dalla Squadra Mobile – diretta dal Vicequestore Marco Colurci – mentre si muovevano nel quartiere Borgo Rivo su una utilitaria.

Fidanzati spacciatori di eroina

L’uomo che era alla guida, alla vista degli agenti che stavano per fermalo, ha gettato dal finestrino una piccola bustina contenente della sostanza, successivamente analizzata e risultante come hashish. I due fidanzati sono stati quindi perquisiti e gli agenti hanno trovato circa 160 grammi di eroina, suddivisa in una dozzina di ovuli, contenuti in una busta di plastica trasparente, che la donna portava all’interno di una borsetta che aveva a tracolla.

Arresto

La ricerca è stata positivamente condotta anche nelle rispettive abitazioni, dove è stato trovato materiale da confezionamento, un bilancino di precisione, oltre a confezioni di mannitolo usato come agente di taglio dello stupefacente. Nei loro confronti è scattato l’arresto e nella mattina di oggi 30 aprile sono stati condotti, su disposizione della Procura di Terni, in Tribunale per l’udienza di convalida ed il processo per direttissima.

