Armandina Cerritoni, la più anziana dell'Umbria compie 109 anni

Attesa per la grande festa dell'ultracentenaria

Abita a Sant’Eraclio di Foligno la donna più anziana dell’Umbria. Si tratta di Armandina Cerritoni e ieri, 23 luglio 2023, ha spento 109 candeline. Di certo Armandina è una delle donne più anziane d’Italia e, nella sua vita, ha potuto vedere un secolo di trasformazioni italiane. Dalla monarchia alle repubbliche, le tre pandemie. Armandina nasce nelle Marche il 23 luglio 1914 e da tempo vive a Foligno.

Dopo aver superato gli orrori delle due Guerre mondiali è stata una delle poche donne a votare il 2 giugno 1946 per la nascente Repubblica italiana. Se nel periodo del Covid non ha potuto festeggiare troppo, nei prossimi giorni la famiglia di renderà omaggio per onorare l’importantissimo traguardo.