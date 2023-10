Arcieri Terni, Sabrina Vannini e Nicola Kos show agli Europei 3D - Tuttoggi.info

I portacolori degli Arcieri Città di Terni hanno portato a casa tre medaglie. Federico Pagnoni entra nella squadra compound

Gli Arcieri Città di Terni si godono Sabrina Vannini e Nicola Kos. I due portacolori della squadra ternana sono stati protagonisti indiscussi del Campionato Europeo 3D andato in scena a San Sicario.

Sabrina Vannini ha conquistato l’oro nell’arco istintivo individuale. L’atleta degli Arcieri Città di Terni ha battuto in finale Michela Donati 38-26 imprendo alla gara un grande ritmo fatto di tre “10” e un “8” che non ha lasciato scampo all’avversaria.

E’ arrivata invece la medaglia di bronzo per Nicola Kos bravissimo nel riuscire a salire sul podio dopo il 31 a 29 su Tomas Roznovsky (Repubblica Ceca) e un successo arrivato in rimonta dopo il 5-8 iniziale con gli altri parziali 10-8, 8-8 e 8-5.

Per Sabrina Vannini gli ori conquistati agli Europei di San Sicario sono stati due. Oltre a quello individuale è arrivato quello nel mixed team in coppia con Fabio Pittaluga. I due hanno battuto la coppia Weinberger-Grunsteidtl (Austria) 63-61. Dopo un avvio migliore degli avversari (10-16), la coppia italiana è risalita subito pareggiando la situazione (16-10 e 16-16) e poi mettendo la freccia all’ultima curva (21-19) per il 63-61 finale.

Dopo Gubbini ecco Pagnoni per la squadra compound

Dopo l’ingresso di Lorenzo Gubbini la squadra compound degli Arcieri Città di Terni si arricchisce con un altro atleta top class. Si tratta di Federico Pagnoni l’atleta punto fisso della Nazionale italiana di specialità vanta tra i tanti successi anche un argento nella Coppa del Mondo di Losanna nel 2021.

“Chiudiamo questa settimana con due grandissimi risultati. Il primo è puramente sportivo ed è arrivato da San Sicario dove Sabrina e Nicola ci hanno fatto impazzire di gioia – afferma un euforico Stefano Tombesi, presidente degli Arcieri Città di Terni –. Con le tre medaglie conquistate hanno portato nuovo lustro alla nostra società. L’altro risultato lo abbiamo ottenuto fuori dal campo. Sono orgoglioso di annunciare che è entrato a far parte della nostra squadra di Compound Federico Pagnoni. Dopo Gubbini abbiamo messo a segno un altro colpo. La nostra volontà è chiara: vogliamo puntare nel prossimo futuro anche sull’arco ricurvo”.