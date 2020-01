Apre il centro per i bambini autistici, domani l'inaugurazione - Tuttoggi

Un centro per aiutare bambini e ragazzi autistici a crescere. Domani (sabato 1 febbraio) alle 15.30 a Foligno in via Antonio da Sangallo 17, verrà inaugurato il centro A.B.A. “L’Edera”.

A gestirlo è l’omonima l’associazione L’Edera, che dal 2015 si occupa di interventi educativi a sostegno dei minori. A far parte del direttivo sono Erika Sampaolo (presidente), Sabrina Ruggiero (vicepresidente) ed Eleonora Bizzarri (segretario).

Alle tre educatrici, si affiancherà uno staff di personale esperto composto, fra gli altri, dall’educatrice Chiara Alpaca, da una logopedista esperta nel metodo prompt e dalla dottoressa Marta Cardinali, esperta esterna, pedagogista e analista del comportamento in formazione.

Il centro sarà specifico sull’approccio A.B.A., terapia cognitivo comportamentale che lavora sull’acquisizione di competenze legate alle autonomie del bambino e funzionali all’interno del contesto di vita.

Il centro A.B.A.

Il centro che verrà inaugurato sabato prevedrà ingressi individuali per bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni, calibrati su un programma coordinato dalla pedagogista Marta Cardinali, prevedendo dai due ai cinque accessi settimanali condivisi dalla famiglia, nei quali il bambino potenzierà varie aree di sviluppo (linguaggio, competenze cognitive, individuazione gestione e risoluzione dei comportamenti problema) all’interno di un ambiente pensato per lui.

“Crediamo che, vista la specificità dei servizi offerti e il sempre crescente bisogno di sostenere bambini e famiglie, il numero dei bambini è destinato ad aumentare, andando ad ampliare l’offerta sul territorio” spiegano dal centro. “Il nostro intento è quello di generalizzare il più possibile le competenze acquisite all’interno del centro per poterle poi utilizzare in tutti i contesti di vita creando sinergie e nuovi spazi aggregativi sfruttando al massimo la vita e le professionalità presenti all’interno della nostra associazione”.

L’ambiente è strutturato in modo da poter essere confortevole, stimolante e a misura di bambino (essendo inserito all’interno di un asilo nido/spazio gioco). Mensilmente il lavoro è supervisionato dalla dott.ssa Cardinali, che inoltre gestirà insieme con i terapisti tutti gli aspetti riguardanti il bambino (incontri scuola e con i servizi pubblici), in modo da creare una vera rete efficace per la crescita del bambino.

E’ inoltre disponibile (su richiesta della famiglia e su suggerimento dell’équipe), la valutazione e l’intervento logopedico. Tra le tecniche più innovative per il trattamento logopedico si utilizza la tecnica prompt, metodologia riabilitativa per i disordini motori dello speech. Ad oggi i bambini in carico sono 4, tutti residenti nel territorio, con programmi individualizzati e condivisi con scuola e famiglie.

L’associazione “L’Edera”

L’Edera è un’associazione culturale di promozione sociale costituita nel 2015 da un gruppo di professionisti impegnati nell’ambito del sociale per contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone, fornendo e integrando una serie di servizi nel territorio. È un’associazione senza fini di lucro che dispone di uno statuto associativo ed è retta da un consiglio direttivo eletto dall’assemblea dei soci. I suoi interventi sono rivolti a minori, adulti e famiglie e prevedono l’attivazione di servizi, progetti, laboratori e consulenze a supporto di una crescita sociale e culturale sia del singolo, che dell’intero tessuto sociale di appartenenza.

I servizi proposti dall’associazione sono: organizzazione, gestione e realizzazione di interventi educativi di aiuto e sostegno ai minori disabili e normodotati e all’intero nucleo familiare; di interventi a sostegno della genitorialità, di eventi e manifestazioni per divulgare o approfondire tematiche sociali e di interesse comune, attività ludico-ricreative per bambini disabili e non; campus estivi e aiuto compiti.

Tutte le iniziative dell’associazione sono progettate e realizzate da personale qualificato e fortemente motivato, con specifiche esperienze nel settore. L’associazione si avvale dell’opera esclusiva e determinante di professionisti del settore sociale. Persegue, inoltre, finalità di solidarietà sociale con lo scopo di realizzare interventi facilmente fruibili e mirati a sostegno del benessere della persona e del suo ambiente di vita, in un’ottica che valorizzi le autonomie e le potenzialità individuali.