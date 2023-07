Apre l'auto e ci trova dentro un serpente esotico, intervengono vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Paura in via Otello Sordi a Gualdo Tadino, dove la donna ha subito chiamato il 115 | Per rimuovere l'animale e metterlo in sicurezza ci sono volute un paio di ore

Un ritrovamento del tutto inaspettato e soprattutto indesiderato, ieri mattina (20 luglio), nell’auto di una donna a Gualdo Tadino.

La signora, poco prima dell’ora di pranzo, ha raggiunto la sua vettura parcheggiata in via Otello Sordi, nei pressi del dipartimento Usl dietro l’ex Calai, scoprendo un inatteso ospite al suo interno: un grosso serpente esotico di colore rosso, probabilmente una specie orientale (non chiaro quanto il morso possa essere velenoso).

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco di Gaifana che, con tutte le cautele del caso – l’operazione ha richiesto un paio di ore – hanno prelevato il rettile dall’abitacolo mettendolo poi al sicuro.

Il serpente, sicuramente sfuggito ad un appassionato “ofiologo“, potrebbe essere entrato dalla fessura del finestrino lasciata socchiusa dato che l’auto era stata chiusa a chiave dalla proprietaria.

La vicenda si è fortunatamente risolta solo con un grande spavento per la malcapitata signora ma questa “fuga” del rettile lascia qualche perplessità. Nessuno, qualora l’animale fosse di qualcuno, ne avrebbe ancora denunciato la scomparsa. Ma più che altro, data la lunga “scampagnata” (in zona ci sono perlopiù uffici con le abitazioni private a centinaia di metri), il serpente potrebbe anche essere “libero” da giorni.