Appello bis Rigopiano, condannati 3 funzionari regionali - Tuttoggi.info

Appello bis Rigopiano, condannati 3 funzionari regionali

Redazione

Appello bis Rigopiano, condannati 3 funzionari regionali

Gio, 12/02/2026 - 06:40

Dopo 10 ore di camera di consiglio, la Corte d’Appello di Perugia ha condannato a due anni i dipendenti della Regione Abruzzo Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci per la tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, avvenuta il 18 gennaio 2017 e in cui morirono 29 persone, tra dipendenti della struttura alberghiera e clienti.

Assolti invece i loro colleghi Sabatino Belmaggio, Emidio Rocco Ernesto Primavera e Carlo Giovani. L’ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta è stato assolto dalla Corte di Appello di Perugia perché “il fatto non costituisce reato”. Prescritta invece la posizione del dirigente comunale di Farindola Enrico Colangeli e dei due funzionari del settore viabilità della provincia di Pescara, Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio.

“La sentenza ci dice che l’inettitudine della pubblica amministrazione può uccidere. La Corte d’Appello di Perugia si è uniformata alla decisione della Corte di Cassazione, con una decisione che sarà una pietra miliare per l’Italia, perché da oggi ogni pubblico funzionario sa che l’inerzia di fronte alla legge non lo esonera dalle responsabilità dei propri incarichi”. A dirlo è l’avvocato Romolo Reboa, legale di alcune famiglie delle vittime del crollo.

“Auspico ora – conclude l’avvocato – che tutti i consiglieri della Regione Abruzzo, maggioranza e opposizione, convergano in una rettifica del bilancio dell’ente per risarcire immediatamente le famiglie delle povere vittime”.

