Paura per un appartamento in fiamme all’interno di una palazzina di diversi piani, con la gente scesa in strada per la paura.

Succede a Terni, in via Filangieri (zona Cardeto). L’allarme è scattato intorno alle 21 di sabato.

Sul posto i vigili del fuoco di Terni con 2 squadre e 4 mezzi.

(foto Tuttoggi.info – video dai social network)