Appartamento in fiamme, grave 70enne | Si valuta ipotesi dolosa AGGIORNAMENTI

L'incendio in via Lunghi, i vigili del fuoco hanno portato fuori la donna nell'abitazione invasa dalle fiamme. Indaga la polizia

E’ stata trasportata all’ospedale di Perugia, in gravi condizioni, la 70enne che era all’interno di un appartamento a Ponte San Giovanni (in via Lunghi) dove è divampato un incendio.

La donna è stata portata fuori dai vigili del fuoco, entrati nell’appartamento dove erano già divampate le fiamme. E’ stata affidata alle cure del personale del 118, che l’hanno portata in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai soccorritori.

Dopo essersi attivati per chiudere le forniture di gas e di elettricità dell’appartamento, al fine di scongiurare un aggravamento dell’incendio, i vigili del fuoco sono riusciti a sedare le fiamme. Sono tuttora in corso le attività tecniche finalizzate a ricostruire le cause dell’incendio, su cui indaga la polizia. Tra le ipotesi c’è anche quella dell’incendio doloso.

