Appalto Cascata delle Marmore, lavoratori pronti alla mobilitazione

L’assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici dell’appalto della Cascata delle Marmore ha deciso, dopo attenta valutazione della proposta di accordo del capofila dell’Ati aggiudicataria dell’appalto, di chiedere un incontro immediato con l’Amministrazione Comunale e l’Ati stessa.

Il confronto si rende necessario per verificare l’applicazione della clausola sociale prevista dal bando di gara e dall’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali in quanto le proposte dell’azienda non garantiscono né i livelli occupazionali né le condizioni contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori che insistono nell’appalto. L’assemblea ha ritenuto irricevibili tali proposte.

In assenza delle garanzie per i lavoratori e le lavoratrici ci si vedrà costretti a definire ogni forma di mobilitazione che possa valorizzare le professionalità, le competenze e la clausola sociale concordata con l’amministrazione comunale.

