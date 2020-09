Aperte le iscrizioni a Trevi per i servizi alla prima infanzia - Tuttoggi

Si informa la cittadinanza che sul territorio comunale sono attivi due servizi di asilo nido convenzionati con il Comune di Trevi

“La Foresta dei sogni” (335 5683800) con sede prese la scuola di Santa Maria in Valle in via delle Ginestre che offre anche spazio gioco e sezione primavera e “La Tana del Bianconiglio” (375 5635285) a Borgo Trevi in via Cannaiola che offre anche spazio gioco e centro ricreativo.

‼️Entrambe le realtà da anni presenti sul territorio hanno riorganizzato spazi e attività nel pieno rispetto della normativa Covid-19