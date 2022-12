Aperitivo "pedagogico" a Villa Montesca, fra storia, leggenda e progetti culturali innovativi - Tuttoggi

La biblioteca è stata anche luogo di incontri eccellenti, personaggi che da tutte le parti del mondo venivano ospiti dei baroni sia per dare il loro contributo all’organizzazione della scuola rurale di Montesca e rovigliano, sia per contribuire alle varie iniziative politica di Leopoldo Franchetti in tema di sviluppo economico dell’ancora recente nazione italiana. A testimonianza della grande vitalità culturale di villa Montesca come luogo di incontri eccezionali, ci sono libri Donati dagli ospiti quali oltre la celebre pedagogista Montessori, Sydney Sonnino, il poeta francese sabatier, l’attivista malwida von maynsubrg e tanti altri. I libri della biblioteca della Montesca testimoniano anche il grande impegno di Alice Franchetti per lo sviluppo del femminismo europeo allora agli albori che vide proprio in quei locali animate discussioni e progetti che furono la base cultural del nascente movimento di rivendicazione dei diritti femminili in Europa.

Lunedi 12 dicembre alle 15,30 appuntamento presso villa Montesca per la visita guidata e poi una breve descrizione del progetto europeo al termine della quale la fondazione avrà il piacere di offrire agli ospiti un aperitivo pedagogico.