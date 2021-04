Aperitivi d'asporto in centro, arriva la polizia

Agenti su due mezzi in piazza Cavallotti, dove si sono ritrovati diversi giovani con le bottiglie in mano | Controlli anche a corso Vannucci

Gruppi di giovani in piazza Cavallotti, uno dei ritrovi della cosiddetta movida prima delle restrizioni anti Covid. Tanti con le bottiglie in mano, per un apertivi d’asporto.

Poco prima delle 20 sono arrivati gli agenti di polizia, su due mezzi. Per verificare il rispetto dei divieti anti Covid. Diversi giovani, alla vista della polizia, si sono dileguati.

Un’altra auto della polizia ha vigilato per evitare assembramenti tra corso Vannucci, piazza IV Novembre e piazza Danti, altri luoghi del ritrovo giovanili. Con le scalette del Duomo e di Palazzo dei Priori transennati a seguito dell’ordinanza anti Covid del sindaco.

Soprattutto giovani in centro in questo inizio di weeken, l’ultimo in zona arancione. La maggior parte distanziati e tutti con la mascherina.