Anziani in gita a Piediluco grazie al Centro Ancescao di Narni Scalo - Tuttoggi.info

NARNI SCALO – Anche quest’anno il centro Ancescao di Narni Scalo organizza fino alla fine di agosto le gite a Piediluco una volta a settimana, alle quali possono partecipare gli anziani del territorio.

Sarà un modo per combattere la solitudine che nei periodi di ferie diventa ancor più pesante, per trovare sollievo dall’afa estiva e condividere momenti di socialità.

L’iniziativa anche quest’anno vede la collaborazione del Comune di Narni, che mette a disposizione il pulmino per raggiungere Piediluco dove i partecipanti potranno sostare in spiaggia o fare un giro in battello per poi pranzare al ristorante prima del rientro a Narni Scalo nel tardo pomeriggio.

“Sarà l’occasione per trascorrere giornate in compagnia e trovare sollievo dalle elevate temperature di questa estate” dicono Graziella Ragni e Alberto Binnella, del Centro Ancescao di Narni Scalo, da tanti anni punto di riferimento per gli anziani della zona.

La prima gita è in programma giovedì 18 luglio, con partenza alle 8 e 30 da piazza De Sica.

Le altre uscite di luglio e agosto invece si svolgeranno sempre di venerdì.

Per informazioni e prenotazioni 320 1940613.