Anziana vaga in stato confusionale, familiari rintracciati grazie al cane

Gli agenti, a quel punto, dopo aver appreso le generalità dalla donna, hanno notato che nella medaglietta del cane era riportato un numero di telefono che, una volta chiamato dagli operatori, ha consentito di prendere contatti con il marito della donna. Giunto sul posto poco dopo, l’uomo ha raccontato ai poliziotti che la moglie da diverso tempo soffre di problemi di salute e che nell’ultimo periodo aveva subito un aggravamento. Gli operatori a quel punto hanno riaffidato la donna al marito che, sollevato, li ha ringraziati per l’aiuto e la professionalità.

Grazie alla segnalazione del cittadino, all’intuito degli agenti e al “contributo” del cagnolino è stato possibile fornire un aiuto concreto alla signora in difficoltà. Le Volanti impiegate nelle attività di controllo del territorio, infatti, non effettuano esclusivamente servizi per la prevenzione dei reati, ma anche importanti interventi d’iniziativa e su richiesta dei cittadini di soccorso pubblico e prossimità.