Anziana in stato confusionale per le vie del centro

Provvidenziale il tempestivo intervento di un cittadino che ha chiamato la polizia

E’ servito l’intervento della Polizia per soccorrere un’anziana che vagava in stato confusionale per le vie del centro storico. Gli agenti erano impiegati negli ordinari servizi di controllo del territorio quando, verso le 20.30, la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione della presenza di una signora anziana, disorientata e in stato confusionale, che vagava in pigiama lungo il Corso Cavour.

La donna non ricordava l’indirizzo di residenza

Giunti sul posto, gli agenti si sono avvicinati per chiedere alla donna, una cittadina italiana classe 1945, se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. La 77enne ha spiegato di abitare a Perugia, che si era persa ma di non ricordare l’indirizzo di residenza. Dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, gli agenti hanno recuperato l’indirizzo di residenza della 77enne e l’hanno riaccompagnata a casa.