Anziana 74enne affetta da Alzheimer sparisce da casa

Sulle sue tracce polizia e vigili del fuoco

Si è allontanata dalla propria abitazione e non è più tornata. L’allarme nella tarda mattinata e alle 13:50 l’uscita della prima partenza centrale del vigili del fuoco uscita per ricerca, su richiesta della Polizia di Perugia. Non si trova una donna di 74 anni, affetta da Alzheimer.

Le ricerche a Perugia

La donna abita in zona Santa Lucia ed è quella la parte principale dove si stanno concentrando le ricerche, che proseguono in zona Rimbocchi. C’è preoccupazione anche per il gran caldo che si avverte nel capoluogo.