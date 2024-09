Anuu, le parole del presidente Boschi per Ottavio Angelici

Il presidente umbro di Anuu Migratoristi, Vladimiro Boschi, rivolge questo messaggio a seguito della scomparsa di Ottavio Angelici, presidente provinciale di Terni.

Cari Amici,

alla luce di quanto è accaduto di bruttissimo in questi giorni, ossia la morte di Ottavio, sentiamo il dovere di ringraziare tutte le persone, gli Enti, le Associazioni Venatorie per come ci sono state vicine e per la stima e l’affetto dimostrato ad Ottavio, con la loro presenza al suo funerale.

Sapevamo, noi meglio di tutti, qual era il suo valore prima come uomo poi come dirigente di questa associazione ma, la testimonianza dataci in occasione del suo ultimo saluto, dalle tante persone presenti, ci ha fatto ricredere: valeva molto di più.

Ciao Ottavio, riposa in pace