Antonio Laronga è il nuovo procuratore capo di Terni - Tuttoggi.info

 Antonio Laronga è il nuovo procuratore capo di Terni
Antonio Laronga è il nuovo procuratore capo di Terni

Redazione

Antonio Laronga è il nuovo procuratore capo di Terni

Via libera all'unanimità del plenum del Csm: Antonio Laronga è il nuovo procuratore capo di Terni
Gio, 11/12/2025 - 12:52

E’ arrivato ieri il via libera all’unanimità del plenum del Consiglio superiore della magistratura: Antonio Laronga è il nuovo procuratore capo di Terni. La città umbra era in ballo insieme a Brindisi, come lo stesso Laronga aveva detto in un’intervista al Corriere della Sera.

Chi è Antonio Laronga

59 anni, pugliese, Laronga ha rivestito finora il ruolo di procuratore aggiunto di Foggia, dove per quasi trent’anni si è occupato di criminalità organizzata. Entrato in magistratura nel 1993, lavorando in Calabria come pretore a Paola, si è occupato di lotta alla mafia, alla criminalità organizzata, estorsioni, corruzione traffico di droga. Nel 1996 si è trasferito a Lucera come sostituto procuratore della Repubblica occupandosi di numerose indagini sul traffico di rifiuti in località ‘Giardinetto’ nell’agro di Troia.

È autore di saggi e pubblicazioni scientifiche in materia di diritto penale e processuale. È stato condirettore della rivista “La corte d’assise” e da anni è sotto scorta per provvedimenti riconducibili alla sua attività.

