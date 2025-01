Anteprima Olio Dop Umbria: la giornalista di viaggi Claudia Cabrini a Spoleto - Tuttoggi.info

Tappa a Spoleto per la rubrica di viaggi della Giornalista Claudia Cabrini, che a partire da oggi – domenica 19 gennaio – visiterà il territorio di Spoleto e dintorni in occasione dell’Anteprima Olio Dop Umbria 2025 per poi raccontarne approfonditamente tra Giornali, Radio e TV. Claudia Cabrini, nota Giornalista di Viaggi e Spettacolo nonché Personaggio Pubblico con un seguito online di oltre 300.000 persone, di cui 270.000 solo su Instagram dove è possibile seguirla come @clacabrini – piattaforma che l’ha resa famosa per i suoi innumerevoli viaggi in giro per il mondo e che l’ha soprannominata Gipsy Claudia – arriverà a Spoleto nella giornata di domenica 19 gennaio in occasione della presentazione alla stampa dell’Anteprima Olio Dop Umbria 2025.

Il tour le permetterà di approfondire le proposte di Olioturismo esperienziale ‘Evo&Art Experience’, che verranno aperte anche al grande pubblico nei 5 fine settimana di Frantoi Aperti 2025, a partire dal 18 ottobre e fino al 16 novembre 2025.

La presenza sul territorio della Giornalista è frutto dell’invito ricevuto dall’Anteprima dell’Olio Dop Umbria, evento della Strada dell’Olio Dop Umbria in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, Promocamera Umbria e dal Comune di Spoleto.

Il tour la vedrà coinvolta sul territorio fino a giovedì 22 febbraio, con scopo l’ideazione di un racconto unico su di una destinazione intramontabile e tutta in divenire, con un occhio attento alla produzione di Olio sul territorio e con una visita ad alcuni tra i più celebri Frantoi della zona, senza dimenticare anche i Borghi storici tra Spoleto e dintorni e l’artigianato locale, in un percorso emozionale tra le arterie di un territorio che lei stessa definisce: “Un piccolo grande gioiello costellato di pietre preziose”.

Di ritorno in Umbria dopo diversi anni di assenza, la Giornalista spiega: “Torno nella Regione Polmone e Cuore Verde d’Italia con occhi nuovi, consapevole inoltre della grande opportunità che il mio lavoro mi concede; quella di poter raccontare più da vicino le meraviglie Italiane e del Mondo dando un mio contributo attivo, da professionista, alle realtà locali. Sono curiosa di scoprire Spoleto e una pluralità di esperienze legate all’Olio che mi auguro continueranno a rendere grande l’eccellenza dell’Olio E.V.O Dop Umbro nel mondo. Grata e felice di poter raccontare dell’Anteprima dell’Olio Dop Umbria sui Giornali, sul Web e all’interno della mia rubrica di viaggi”. La Giornalista racconterà della città di Spoleto e dell’Anteprima Olio Dop Umbria anche sui suoi Canali Social, sul suo portale online, su di un settimanale di Cremona e del territorio ma anche in Radio e in TV, continuando a lavorare nel frattempo ai suoi imminenti progetti editoriali.