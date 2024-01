“Anomalie alle strutture fondali”, chiusa la scuola d’infanzia di via Quieta

Ordinanza del sindaco per consentire nuovi rilievi da parte dei tecnici, i bambini trasferiti nella struttura XX Giugno

Con ordinanza sindacale disposta la chiusura, a titolo precauzionale della scuola dell’infanzia comunale sita in via Quieta al fine di poter procedere con approfonditi rilievi sull’immobile.

Provvedimento, spiegano dal Comune, che è reso necessario per motivi di sicurezza alla luce di “alcune anomalie alle strutture fondali” emerse nell’ambito degli ordinari controlli che periodicamente i tecnici comunali dell’U.O. edilizia scolastica effettuano su tutti i plessi comunali.

Alla luce di tali eventi si è tenuto un incontro, alla presenza del vice sindaco Tuteri, dei tecnici comunali, della dirigente scolastica, delle insegnanti e dei genitori di tutti gli alunni ed alunne iscritti alla scuola, all’esito del quale è stata unanimemente condivisa la decisione di trasferire l’attività didattica in altra sede.

Già questa mattina (mercoledì) infatti, l’attività didattica è stata svolta nel plesso Borgo XX Giugno (nella foto), che ospita la scuola dell’infanzia e primaria, anch’esso di proprietà del Comune.

Si procederà ora a più approfonditi rilievi e monitoraggi sull’immobile di via Quieta volti ad identificare le azioni più idonee per ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie alla riapertura.

“Abbiamo deciso di procedere con la chiusura precauzionale della scuola di via Quieta – spiega il vice sindaco Gianluca Tuteri – per garantire la totale incolumità dei bambini e bambine che frequentano il plesso. Ciò ci consentirà di effettuare i rilievi del caso e, se necessario, di procedere con l’individuazione delle opere opportune per garantire la messa in sicurezza della struttura. La nostra preoccupazione è stata di condividere fin da subito questo percorso con la dirigente scolastica, le insegnanti e con tutte le famiglie garantendo un’adeguata delocalizzazione dell’attività didattica in locali presenti all’interno della scuola XX giugno. La misura, già in atto da oggi, ci ha consentito di non interrompere mai il servizio.

Nel contempo è già stato messo a disposizione delle famiglie che vorranno usufruirne un mezzo di trasporto gratuito per accompagnare, sia all’andata che al ritorno, i bambini e le bambine residenti nei pressi di via Quieta al plesso di Borgo XX Giugno”.