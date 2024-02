Annunciate le date e il primo ospite del Wonderlast festival 2024 di Gubbio: da Sanremo arriva "Il Tre" - Tuttoggi.info

Sarà "Il Tre", artista che ha partecipato all'ultima edizione di questo Sanremo 2024, uno degli artisti principali al Wonderlast Music Festival

Presentate le date ed il primo artista della prossima edizione del Wonderlast Festival 2024. Sarà “Il Tre”, artista che ha partecipato all’ultima edizione di questo Sanremo 2024, uno degli artisti principali al Wonderlast Music Festival, che terrà la sua terza edizione il 13 e il 14 Luglio presso la Gubbio Events Arena, nella splendida città di Gubbio, in Umbria.

Il Tre è una delle migliori rivelazioni di questo Sanremo 2024. Il suo pezzo, Fragili, ha già scalato le classifiche piazzandosi nella Top 10 italiana. Ma Il Tre non è solo questo, ma molto più! Nonostante la sua giovane età vanta già quasi 10 anni di carriera e 3 dischi di platino ed è uno dei nomi più apprezzati del panorama Rap/Pop italiano e ci presenterà il suo “Fragili Tour” proprio Sabato 13 Luglio a Gubbio.

Il Wonderlast Music Festival è un evento unico nel suo genere che si svolge annualmente e vanta una line up con i migliori artisti di fama nazionale e da quest’ anno… internazionale! Il Tre sarà uno dei punti di forza della serata di apertura del festival, che promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

I biglietti per il festival sono disponibili sul sito www.wonderlast.it

I fan e gli appassionati sono invitati ad acquistare i biglietti in anticipo per garantirsi un posto in questa straordinaria celebrazione della musica e dell’energia.

“È da tanti anni che seguiamo questo artista, ma era adesso il momento giusto per annunciarlo”, ha dichiarato il direttore artistico del festival Giordano Babucci. “Siamo estremamente entusiasti di averlo tra gli artisti principali per la serata di apertura del Wonderlast Music Festival.

“Il Wonderlast Music Festival si svolgerà nella moderna e tecnologica cornice della Gubbio Events Arena, che offre un’atmosfera unica e coinvolgente per gli spettatori. La location è facilmente accessibile e offre un’ampia gamma di servizi e strutture per garantire un’esperienza confortevole a tutti i partecipanti. Vi aspettiamo numerosi il 13 e il 14 Luglio alla Gubbio Events Arena per vivere una serata di musica con Il Tre e i tanti altri ospiti che saliranno sul palco.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul festival, visitate il profilo Facebook o Instagram Wonderlast Festival.