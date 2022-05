Anno scolastico 2022-2023, aperte iscrizioni servizio Mensa Scolastica - Tuttoggi

Non dovranno presentare nuova richiesta coloro che sono già iscritti al servizio, non cambiano ciclo di istruzione e non intendono richiedere agevolazioni e riduzioni. Dovranno tuttavia sempre essere segnalate le variazioni di scuola, dei dati identificativi personali e contatti utilizzando la stessa piattaforma.

Sono previste tariffe agevolate per i nuclei familiari conISEE non superiore a € 25.000,00. La richiesta di agevolazione, con l’indicazione del proprio ISEE, deve essere presentata ogni anno ed inoltrata tramite la piattaforma Spazio-Scuola accedendo alla sezione ‘Iscrizioni’. Identica modalità anche per le famiglie con più figli minori iscritti al servizio mensa che frequentano contemporaneamente scuole statali a tempo pieno.

Sei le fasce di agevolazioni previste:

Da € 0 ad € 1.000,00esenzione totale Da € 1.001,00 ad € 3.000,00: 1° figlio € 1,56; 2° figlio € 1,09; 3° figlio € 0,94 Da € 3.0001,00 ad € 8.000,00: 1° figlio € 2,61; 2° figlio € 1,83; 3° figlio € 1,57 Da € 8.001,00 ad € 16.000,00: 1° figlio € 3,53; 2° figlio € 2,47; 3° figlio € 2,12 Da € 16.001,00 ad € 25.000,00: 1° figlio € 4,22; 2° figlio € 2,95; 3° figlio € 2,53 Oltre € 25.000,00: 1° figlio € 4,97; 2° figlio € 3,48; 3° figlio € 2,98

Per quanto riguarda i pagamenti, a partire dal 28 ottobre 2021 l’unica modalità prevista è il sistema pagoPA. Tutte le informazioni utili sono reperibili nel sito del Comune di Spoleto al link https://bit.ly/38M7Yu7 (in caso di saldo negativo al termine dell’anno scolastico, l’Amministrazione sospende il servizio a partire dall’anno scolastico successivo).

Per la richiesta di dieta speciale, da inviare a ufficio.mensa@comune.spoleto.pg.it, occorre compilare il modulo scaricabile dal sito dell’Ente (https://bit.ly/38GQFL4)indicando se la richiesta si riferisce a dieta per motivi etico-religiosi o a motivi di salute (allergie, intolleranze, celiachia,ecc.).

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici servizi educativi per l’infanzia, servizi scolastici ed interventi educativi per le famiglie ai numeri 0743 218533-520-540 e via email all’indirizzo ufficio.mensa@comune.spoleto.pg.it oppure il concessionario RTI (B+ e CIR Food) al numero 0743 296474 e all’email mensa.scolastica@bpiucoopsociale.it