Anniversario dedicazione cattedrale di Spoleto, c’è il francobollo speciale

Emesso un francobollo speciale da Vaticano e Ordine di Malta per l'825esimo anniversario della dedicazione della cattedrale di Spoleto

Uno speciale francobollo in occasione degli 825 anni dalla dedicazione della cattedrale di Spoleto. Lo hanno emesso congiuntamento la Città del Vaticano e le Poste magistrali del Sovrano militare Ordine di Malta nella giornata di martedì 16 maggio 2023, su richiesta dell’arcivescovo di Spoleto – Norcia, monsignor Renato Boccardo.

L’emissione filatelica è promossa in occasione delle celebrazioni in corso nella città ducale relative al duomo cittadino (1198) ed ha un valore di 1,20 euro. Le iniziative per l’anniversario della dedicazione della cattedrale culmineranno il 20 maggio con il pellegrinaggio diocesano a Roma e l’udienza speciale con Papa Francesco.

Francobollo su Spoleto, annullo speciale in Vaticano

Dal Vaticano, in merito al francobollo, è stato reso che “il 16 e il 17 maggio 2023, l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con i valori cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia fino al 17 giugno 2023”.

Emissione congiunta con l’Ordine di Malta

Dalle Poste magistrali, invece, fanno sapere che il francobollo è stato emesso in 15mila esemplari. Il francobollo raffigura la caratteristica facciata della Cattedrale di Santa Maria Assunta, nota anche come Duomo, di Spoleto. Al di sopra di essa spicca la rappresentazione degli affreschi di Filippo Lippi dedicati alle “Storie della Vergine” che adornano l’abside quattrocentesco della Cattedrale. Completano il francobollo la leggenda “Dedicazione della Cattedrale di Spoleto” e le date “1198” e “2023”, le scritte “SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA” e “POSTE MAGISTRALI”, lo stemma delle attività dell’Ordine di Malta ed il valore facciale “€ 1,20”. Per quanto riguarda invece l’emissione del Vaticano, c’è ovviamente lo stemma di quest’ultimo e la scritta “Città del Vaticano”.