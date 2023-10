Animale selvatico morto in mezzo alla strada | Interviene la Polizia - Tuttoggi.info

La carcassa si trovava al centro della sede stradale, rappresentando un potenziale pericolo per la sicurezza degli automobilisti

Intorno alle 23:00 di ieri ser. – 30 settembre – la Polizia di Stato di Città di Castello è intervenuta in zona Vocabolo Popolo, nel territorio tifernate, in risposta a una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa del Commissariato. La segnalazione indicava la presenza, al centro della strada, del corpo senza vita di un animale selvatico.

Gli agenti della Squadra Volante sono giunti sul luogo dell’incidente e hanno constatato che l’animale era purtroppo deceduto. La carcassa si trovava al centro della sede stradale, rappresentando un potenziale pericolo per la sicurezza degli automobilisti.

Per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, gli operatori hanno messo in sicurezza l’area utilizzando sistemi visivi di emergenza e spostando la carcassa dell’animale sul margine destro della carreggiata. Successivamente, è stato allertato il servizio sanitario per procedere alla sua rimozione.

La segnalazione e l’intervento della Squadra Volante del Commissariato di Città di Castello hanno contribuito a evitare potenziali pericoli per coloro che circolavano nella zona durante le ore notturne.