Anffas per loro apre la sua sede a Borgo Trevi, inaugurazione con il ministro - Tuttoggi

Il 18 marzo a Borgo Trevi l'inaugurazione della sede dell'associazione Anffas, prevista la presenza anche del ministro Locatelli

L’associazione “Anffas per loro” apre la sua sede a Borgo Trevi. Il 18 marzo, infatti, alle ore 10,30, presso l’infopoint adiacente il bocciodromo, in via Faustana 35/A sarà inaugurata la sede associativa dell’attivo organismo solidaristico locale.

La struttura è stata recentemente riqualificata, all’interno del progetto “Trame Naturali” grazie a fondi comunitari e concessa ad “Anfass per loro” , associazione ben radicata nel territorio, che da anni accoglie e supporta le famiglie di ragazzi con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo.