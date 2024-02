Andras Gyongyosi è il nuovo tecnico di pallanuoto della Libertas Rari Nantes - Tuttoggi.info

La Società di Perugia punta alla scalata alla serie A2

Presso la sala Rossa di Palazzo dei Priori, alla presenza dell’Assessore allo sport del comune di Perugia, Clara Pastorelli, si è tenuto l’incontro di presentazione del nuovo coach della società sportiva LRN Andras Gyongyosi con i dirigenti Paolo Riccini (Presidente), Massimo Pici (Vice Presidente), Gianni Moretti (dirigente pallanuoto) , due atleti Lorenzo Marzano e Pier Giorgio Dottori.

Il Presidente Paolo Riccini, nella fase di presentazione, ha motivato la scelta che ha portato la società a ingaggiare uno dei più quotati allenatori del mercato internazionale: “era necessario effettuare una turnazione dell’area tecnica – commenta Riccini – operazione che rientra nella normalità come avviene anche in altri settori dello sport. Eravamo alla ricerca di un allenatore già da mese di agosto dello scorso anno e non è facile reperire questa figura in Italia ; perchè a differenza del calcio, dove si possono scegliere allenatori tra i tanti in attesa di ingaggio, in questo sport non è cosí facile”.

La fortuna ha fatto si che alla LRN arrivasse la segnalazione di un grande tecnico ungherese , impegnato in California, desideroso di venire in Italia. Analizzato il profilo e il curricula di Andras Gyongyosi, è stato contattato e ingaggiato. Arrivato in Italia dal 12 ottobre ha prima sostenuto l’esame di equiparazione per poter allenare . Superato questo passaggio obbligato al tecnico Gyongyosi è stata affidata l’attività di tutto il settore giovanile che milita nel campionato nazionale di serie B. Il Presidente ha voluto sottolinare che grazie alla qualità del lavoro sportivo fin qui svolto hai permesso alla Società LRN di far convocare alcuni dei propri atleti a livello nazionale tra i quali Piergiorgio Dottori, ultimo di una lunga serie di atleti. L’Assessore Pastorelli ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Società LNR che da sempre ha fatto storia e alzato i colori della città di Perugia e della regione con successi di rilievo. Resta però la criticità della presenza di adeguate strutture sportive, quindi piscine, per agevolare questo sport che a Perugia è sempre stato riconosciuto com un fiore all’occhiello. Durante la presentazione, il nuovo tecnico, Andras Gyongyosi, ha espresso la volontà di lavorare con l’obbiettivo di portare la squadra in serie A2 . A conclusione dell’incontro l’Assessore ha consegnato il gagliardetto con il Grifo alla società della Libertas Rari Nantes.