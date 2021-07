ANCRI Foligno, il Presidente Cav. Insinga diventa Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana - Tuttoggi

Riconoscimento per Gianluca Insinga, presidente dell’Ancri (Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica) sezione di Foligno/Valle Umbra

l Presidente della Repubblica, con D.P.R. del 2 giugno 2021, ha conferito al Presidente dell’ANCRI Sezione di Foligno/Umbra e Associazione Amici di Spello, Cav. Gianluca Insinga originario di Monte di Procida Napoli, ma ormai da molti anni residente a Spello, la distinzione onorifica di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Dopo sette anni dalla nomina a Cavaliere Omri, per Gianluca Insinga – presidente sia dell’Ancri (Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica) sezione di Foligno/Valle Umbra, che alla guida dell’associazione Amici di Spello – arriva questo ulteriore riconoscimento. Una importante onorificenza assegnata dal capo dello Stato per l’impegno profuso in questi anni attraverso le due associazioni che presiede e con le quali opera nel territorio. Ricordiamo che l’Associazione Amici di Spello è nata nel 2015, mentre l’ANCRI Foligno/Valle Umbra è stata istituita nell’ottobre 2016.

In questi anni sono stati tantissimi i progetti che Insinga, insieme al suo staff, ha portato avanti con entrambe le Associazioni anche fuori i confini nazionali, come ad esempio a Malta con l’incontro con l’Ambasciatore Italiano e a Londra presso il Consolato nel Novembre del 2019. Sul territorio ricordiamo un paio di iniziative: la giornata di educazione stradale a Spello, che ha coinvolto 3mila persone per lanciare un messaggio contro l’uso di droghe ed alcool e la I giornata della legalità organizzata a Spoleto alla presenza del sottosegretario del Ministero degli Interni e da numerose altre personalità del mondo politico, della cultura e dello spettacolo. Durante la pandemia da Covid 19 sono state diverse le donazioni di mascherine sia agli ospedali di Foligno che alle scuole di Spello, mentre a Perugia all’Ospedale da campo istituito dall’Esercito Italiano è stato donato il Tricolore.