Anche l'Umbria protagonista con "Amami dinner&music" al premio dedicato alle eccellenze del mondo della notte - Tuttoggi.info

Il prossimo 18 maggio, nella splendida cornice del Club Villa delle Rose di Riccione (RN), si terrà l’attesissimo DANCE MUSIC AWARDS, un evento esclusivo che celebra le eccellenze più brillanti del panorama clubbing e night entertainment italiano. Tra le numerose realtà e tra i migliori club dedicati all’intrattenimento notturno di tutta Italia, una stella umbra avrà l’onore di concorrere per l’ambito riconoscimento. Infatti, tra i 10 finalisti della prestigiosa categoria MIGLIOR DINNER SHOW 2024, ci sarà anche AMAMI Dinner&Music, una realtà nata a Spoleto e che, in pochi anni, è riuscita ad affermarsi come una delle proposte più innovative e apprezzate non solo in Umbria, ma anche nelle Marche, l’Emilia Romagna e la Lombardia.

Per conquistare il premio, Endrio, Paolo, Giuseppe ed Enrico, i quattro componenti del management di AMAMI, dovranno affrontare l’ultima e decisiva fase, quella del televoto popolare, che prevede la partecipazione attiva del pubblico attraverso l’invio di un SMS.

Questa rappresenta una straordinaria opportunità per l’Umbria, che, grazie a questa iniziativa, continua a dimostrare una vivacità culturale e imprenditoriale di grande valore, in grado di competere con le migliori realtà del settore a livello nazionale.