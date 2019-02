Anche a Spoleto manifestazione studentesca contro il nuovo esame di Maturità

Venerdì 22 febbraio gli studenti scenderanno in piazza anche a Spoleto per la manifestazione nazionale contro il nuovo esame di maturità e i tagli alla scuola per 4 miliardi di euro previsti dalla finanziaria.

La protesta si svolgerà nella mattinata con un corteo che partirà da piazza Garibaldi per arrivare in piazza della Libertà.

«Ancora una volta l’istruzione è sotto attacco, con tagli da 4 miliardi di euro e una maturità stravolta a pochi mesi dall’esame – dichiara Francesca Antonini responsabile del FGC –. Una scelta che costringe professori e studenti a cambiare programmi all’ultimo, in una corsa contro il tempo a tutto svantaggio della didattica. Altro che cambiamento: il governo Lega-Cinque Stelle, che prometteva di rivedere la Buona Scuola, oggi sposa il progetto di Renzi continuando a colpire la scuola pubblica, mentre l’Italia è agli ultimi posti nel mondo per spesa in istruzione. Respingiamo con i professori il progetto di regionalizzazione della scuola che, dietro l’idea di autonomia scolastica, porta soltanto disastri e disgregazione di una scuola statale in ginocchio. Dagli studenti arriva una risposta coerente che rifiuta le politiche scolastiche europee e le scelte folli del governo Lega-Cinque Stelle: il 22 febbraio studenti in piazza, bocciamo il governo».

