Analisi acque in ospedale, una settimana senza dialisi

Prima di riprendere l’attività, per la sicurezza dei pazienti, spiegano dalla Asl 2, il servizio di dialisi è stato sospeso. La manutenzione sembra fosse programmata. L’intervento non è stato dunque effettuato a seguito di segnalazioni di contaminazione, come avvenuto in passato.

Alcuni pazienti, che hanno contattato la nostra redazione, hanno però lamentato la mancanza di informazione. E i disagi del trasferimento, pur temporaneo, del servizio a Foligno. Per non sovrapporsi alle programmazioni già effettuate al San Giovanni Battista, infatti, ai pazienti trasferiti da Spoleto spesso sono stati assegnati orari serali o comunque più scomodi.