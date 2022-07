Ampliamento e lavori al PalaBarton, domande entro il 26 luglio

A fare il punto sui lavori sono l’assessore Clara Pastorelli e il responsabile comunale Paolo Felici.

La sala stampa

“Per ciò che riguarda, in particolare, la nuova sala stampa, l’assessore Pastorelli spiega che, oltre alla realizzazione della stessa, gli investimenti messi in campo dall’Amministrazione hanno riguardato anche la fornitura degli arredi al fine di trasformare l’area in un luogo accogliente e fruibile: “Auspichiamo, quindi, che questa sala possa diventare un posto da arricchire con i cimeli che la città di Perugia negli anni è riuscita a conquistare grazie alle imprese delle sue squadre sportive, celebrando così le tradizioni pallavolistiche e non della città”.

La tribuna retrattile

“Uno degli interventi simbolo di questi ultimi anni – ricorda il dirigente dell’u.o. impianti sportivi ed erp Paolo Felici – è stato la realizzazione della tribuna retrattile, che ha una capienza di 454 posti suddivisi in 14 file richiudibili fino ad essere ridotte al minimo ingombro. Si tratta di uno degli esempi di questo tipo di strutture più grandi in Italia: una soluzione innovativa che consente, in caso di bisogno, di estendere all’uso polivalente l’impianto”.

La commissione della Cev effettuerà un sopralluogo il prossimo gennaio per verificare lo stato di attuazione dei lavori in vista dell’appuntamento con gli Europei.