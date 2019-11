“Amore non ti temo!”, a Terni test salivari gratuiti HIV

“Amore, non ti temo!” è un’affermazione del diritto di ogni individuo ad amare ed essere amati, senza le paure che spesso, ancora oggi, investono le persone sieropositive, segregandole in un vero e proprio stigma sociale. E’ un inno all’amore per sé stessi e per gli altri, la voce di chi sceglie di informarsi e di preservare la propria salute e la dignità delle persone che ama pur seguendo il proprio cuore e i propri sentimenti.

Sabato 30 novembre, dalle 9:30 alle 12:30 presso il piano terra della BCT – Biblioteca Comunale di Terni avrà luogo un test salivare gratuito, anonimo ed attendibile, somministrato dal personale medico messo a disposizione della Clinica di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera di Terni, per conoscere il proprio stato sierologico e confrontarsi con medici e paramedici per domande e curiosità.

Sabato 30 novembre, dalle 21:30 presso la Chiesa Evangelica Metodista di via della Vittoria 22, si esibirà il coro Stranivari, in collaborazione con la Corale Confignana e l’associazione Jonas Club e gruppo Catene, per un’emozionante commemorazione in chiave musicale (e non solo) delle vittime dell’AIDS.

